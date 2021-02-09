Буддисты покинули уральский монастырь на месторождении "Евраза"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Дежурные буддийской общины "Шедруб Линг", которые все время находились в религиозном комплексе на горе Качканар в нарушение договоренностей с властями и "Евразом", начали выполнение обещаний и на четыре дня в неделю покидают монастырь, сообщил замгубернатора Свердловской области Сергей Бидонько.

"Со вчерашнего дня буддийская община выполнила свое обещание по соглашению, что они должны были, в принципе, сделать еще в ноябре. Они на четыре дня, с понедельника по четверг, передали весь комплекс зданий под охрану службы безопасности "Евраза", что и было прописано", - сказал Бидонько на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге во вторник.

Ранее в аккаунте буддийской общины "Шедруб Линг" сообщалось, что их дежурные, согласно поставленному им ультиматуму, должны покинуть гору до 1 февраля.

Буддийская община ведет религиозную деятельность на горе Качканар в течение 20 лет. Строения общины находятся на месторождении титаномагнетитовых руд. Лицензия на него принадлежит АО "Евраз Качканарский ГОК". Суд постановил снести буддистские сооружения на горе, верующим было предложено другое место для монастыря – гора Мохнатка. Сроки переезда устанавливались несколько раз. От руководителя буддийской общины требовали исполнить решения суда о сносе монастыря в марте, мае, августе и ноябре 2016 года, но оно не исполнялось.

Осенью 2019 года община заключила соглашение с властями Свердловской области и руководством АО "Евраз Качканарский ГОК", согласно которому буддистам разрешено было по графику посещать религиозные сооружения, расположенные на горе. Кроме того, им выделялся участок для переезда.

В конце января текущего года Бидонько сообщал, что на горе Качканар "в нарушение согласованного графика посещения сооружений" постоянно находятся представители общины, что небезопасно для их жизни. На собрании 1 февраля община приняла решение о том, что 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе, а с понедельника по четверг объект будет находиться под охраной "Евраз КГОК".

В пресс-службе АО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" "Интерфаксу" поясняли, что постройки общины находятся на месторождении полезных ископаемых, что запрещено законом РФ о недрах. По данным "Евраз КГОК", община, согласно заключенному сторонами соглашению, может находиться на горе лишь с пятницы по воскресенье.