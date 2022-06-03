Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В Думу внесена поправка о вычете по НДПИ для Evraz в пределах 10 млрд рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительственный законопроект № 136059-8, который внесен в Госдуму, предусматривает, что при добыче железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов) на участках недр, расположенных в границах Качканарского и Нижнетуринского городских округов Свердловской области (ведется добыча руды Качканарским ГОКом Evraz - ИФ) может применяться налоговый вычет по НДПИ.

Налоговый вычет предоставляется на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года в общей сумме не более 10 млрд рублей.

Для получения налогового вычета компания должна инвестировать в расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, к которым относятся объекты горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. Оборудование при этом должно быть приобретено не ранее 1 января 2022 года.

К вычету может быть представлено не более 33% от суммы расходов на оборудование, а также сумм расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств (сумма расходов, умножается на коэффициент 0,33).

В 2022 году "Евраз Качканарский ГОК" планировал добыть на Собственно-Качканарском месторождении железных титаномагнетитовых руд около 10 млн тонн руды. Запасы таких руд Собственно-Качканарского месторождения, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа - 16,6%. Основным потребителем продукции КГОКа является Нижнетагильский металлургический комбинат Evraz.

Evraz Качканарский ГОК Правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич осуждена на 6,5 лет колонии

Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич осуждена на 6,5 лет колонии

Более 40 граждан Канады внесены в российский "стоп-лист" в качестве ответной меры

Волож ушел с поста CEO "Яндекса" после попадания в санкционный список ЕС

Волож ушел с поста CEO "Яндекса" после попадания в санкционный список ЕС

Основатель "Яндекса" Волож, "УАЗ" и "КАМАЗ" попали в санкционный список ЕС

ООО "Макдоналдс" сменило название на "Система ПБО"

ООО "Макдоналдс" сменило название на "Система ПБО"
Военная операция на Украине

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Студенты вузов Донбасса смогут получить дипломы российских университетов

Студенты вузов Донбасса смогут получить дипломы российских университетов

В РФ зафиксирован рост числа официально зарегистрированных безработных

Бюджет РФ в мае получил дополнительно 263,7 млрд руб. нефтегазовых доходов

Бюджет РФ в мае получил дополнительно 263,7 млрд руб. нефтегазовых доходов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });