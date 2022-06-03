В Думу внесена поправка о вычете по НДПИ для Evraz в пределах 10 млрд рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительственный законопроект № 136059-8, который внесен в Госдуму, предусматривает, что при добыче железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов) на участках недр, расположенных в границах Качканарского и Нижнетуринского городских округов Свердловской области (ведется добыча руды Качканарским ГОКом Evraz - ИФ) может применяться налоговый вычет по НДПИ.

Налоговый вычет предоставляется на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года в общей сумме не более 10 млрд рублей.

Для получения налогового вычета компания должна инвестировать в расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, к которым относятся объекты горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. Оборудование при этом должно быть приобретено не ранее 1 января 2022 года.

К вычету может быть представлено не более 33% от суммы расходов на оборудование, а также сумм расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств (сумма расходов, умножается на коэффициент 0,33).

В 2022 году "Евраз Качканарский ГОК" планировал добыть на Собственно-Качканарском месторождении железных титаномагнетитовых руд около 10 млн тонн руды. Запасы таких руд Собственно-Качканарского месторождения, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа - 16,6%. Основным потребителем продукции КГОКа является Нижнетагильский металлургический комбинат Evraz.