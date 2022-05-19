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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Школы Петропавловска-Камчатского четвертый день подряд эвакуируют из-за сообщения о "минировании"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Из-за анонимного сообщения о возможном теракте в Петропавловске-Камчатском в четверг эвакуировали детей и персонал из всех школ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

"Детей отпустили по домам, оперативные службы проверяют здания на наличие взрывных устройств", - сказали в пресс-службе.

Это уже 27-я эвакуация школ Камчатки, связанная с угрозой теракта, с начала года и четвертая за эту неделю. Во всех случаях опасных предметов в зданиях обнаружено не было.

Как сообщалось, из-за частых сообщений о минированиях все школы Петропавловска-Камчатского до конца учебного года перешли на шестидневный режим учебы. Шестидневка введена для того, чтобы школьники нагнали учебную программу - они пропустили много уроков из-за отмены занятий, связанной с эвакуациями.

Всего в Петропавловске-Камчатском работают 35 школ, в которых учатся более 15 тыс. детей.

Петропавловск-Камчатский
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