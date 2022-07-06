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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Трутнев предложил возродить военно-спортивные лагеря и клубы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал возрождать военно-спортивные лагеря и клубы.

"На сегодняшний день у большого количества подростков существенно резко возрос интерес к получению знаний в области обороны, к умению защищать родину. Этот интерес должен быть в полной мере поддержан. Нам надо вместе способствовать возрождению ДОСААФ, возрождать военно-спортивные лагеря, клубы, объединения", - сказал Трутнев, открывая в среду в Хабаровске заседание совета при полпреде.

Трутнев добавил, что в высших учебных заведениях страны введены должности проректоров по воспитательной работе, в средних школах - советников по воспитательной работе. Во всех образовательных учреждениях возрождаются традиции поднятия флага России, патриотических "классных часов", устанавливаются памятники и мемориальные доски.

"Сегодня это одно из важнейших направлений нашей деятельности. Прошу глав регионов держать этот вопрос на контроле", - сказал Трутнев.

ДФО Юрий Трутнев
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