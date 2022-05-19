Более 1 млрд рублей выделено семьям жертв и пострадавшим при аварии на "Листвяжной"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Более 1 млрд рублей было выделено суммарно на поддержку семей работников и горноспасателей, погибших и пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Меры поддержки обсуждались на заключительном заседании правительственной комиссии, которое провел в четверг заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, сообщается на сайте правительства.

"Основные задачи комиссией были успешно выполнены. Вместе с тем работу с семьями пострадавших необходимо продолжать. Прошу губернатора Кемеровской области взять этот вопрос под свой личный контроль", - подчеркнул Новак.

Материальная помощь была оказана правительством, властями Кемеровской области, муниципалитетом и компанией "СДС-Уголь" (владельцем аварийной шахты).

Члены комиссии также заслушали информацию о ходе технического расследования причин аварии на шахте "Листвяжная" и результатах анализа эффективности применяемых средств индивидуальной защиты, предложения по внедрению в угольную промышленность новых видов шахтных самоспасателей.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка.

Также возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь".