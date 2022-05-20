В правительстве пообещали скорректировать Морскую доктрину России

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - России нужно наращивать возможности по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане, необходимая корректировка Морской доктрины будет учитывать изменение геополитической и военно-стратегической ситуации в мире, заявил в Адмиралтействе вице-премьер Юрий Борисов.

"В условиях тотальной гибридной войны коллективного Запада против нашей страны, беспрецедентных санкций и проведения специальной военной операции на Украине обеспечение безопасности как никогда актуально. (...) Нам жизненно необходимо наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане. Корректировка Морской доктрины учитывает изменение геополитической и военно-стратегической ситуации в мире", - сказал он.

По словам Борисова, принципиально новые положения доктрины касаются мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в области морской деятельности. "Что особенно актуально сейчас, все эти меры обеспечат ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время", - объяснил он.

Отмечается также, что новая редакция доктрины в полной мере отвечает на современные вызовы и угрозы и направлена не на конфронтацию, а на повышение национальной безопасности в сфере морской деятельности, значительное снижение зависимости всех областей морской деятельности от внешнего влияния и конъюнктуры.