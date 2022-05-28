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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Еще 1 млрд руб. "дочки" Google в РФ арестован по искам холдинга "Москва Медиа"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд арестовал еще 1 млрд рублей российской "дочки" Google - ООО "Гугл" - по двум заявлениям АО "Москва Медиа" о восстановлении YouTube-каналов телеканалов "Москва 24" и "Москва Доверие"; сумма арестованных средств и имущества по аналогичным искам российских СМИ составила 3,5 млрд рублей.

Согласно двум определениям, опубликованным в картотеке арбитражных дел, 26 мая суд удовлетворил заявления о принятии обеспечительных мер и наложении ареста на денежные средства (в том числе те, которые будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", на общую сумму 1 млрд руб. (по 500 млн руб. по каждому иску). Определения могут быть обжалованы в течение одного месяца с даты принятия.

АО "Москва Медиа" в своих исковых заявлениях к Google LLC и ООО "Гугл" просит суд обязать ответчиков обеспечить доступ к YouTube-каналам, а также ко всем видеоматериалам, размещенным на них.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" - холдинг, объединяющий медиаактивы московского правительства.

Ранее судом были удовлетворены заявления об обеспечительных мерах на 500 млн руб. по искам телеканала "Звезда", НТВ и ТНТ (принадлежат холдингу "Газпром-медиа"), "Телеканала 360" и АНО "ТВ-Новости" (RT).

Всего с исками к Google о восстановлении YouTube-каналов обратились уже десять СМИ и телеканалов, в том числе Первый канал, чье заявление было зарегистрировано 27 мая, а также журналист Андрей Караулов, чей YouTube-канал также был удален с видеохостинга.

В середине марта YouTube сообщил, что будет блокировать по всему миру каналы, связанные с российскими медиа, финансируемыми государством, в связи с ситуацией на Украине.

18 мая стало известно, что ООО "Гугл" намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства, так как с 22 марта 2022 года предвидит неспособность исполнять денежные обязательства. В пресс-службе компании "Интерфаксу" сообщили, что Google продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов компании для пользователей из РФ. Также компания сообщила, что ее офис в настоящий момент не может функционировать.

Российское юрлицо Google по итогам 2021 года получило чистый убыток в размере 26 млрд рублей. Это первый убыток компании как минимум с 2009 года.

В конце декабря 2021 года Таганский суд Москвы назначил Google оборотный штраф в размере 5% выручки за 2020 год на сумму свыше 7,2 млрд руб. за повторное неудаление запрещенного в РФ контента, который компания должна была добровольно выплатить до 19 марта. В мае судебные приставы завели дело о принудительном взыскании этого штрафа. 26 мая стало известно, что приставы взыскали с Google с учетом исполнительского сбора в размере 505 млн руб. - более 7,7 млрд руб.

1 апреля "Царьград" получил от ООО "Гугл" 1 млрд руб. неустойки по иску о восстановлении его YouTube-канала, заблокированного из-за санкций США в отношении бизнесмена Константина Малофеева. Кроме того, судом в конце марта был удовлетворен аналогичный иск футбольного клуба "Ахмат", чей аккаунт также был заблокирован из-за санкций. Это решение пока в силу не вступило.

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