Пожар на складе с семенами подсолнечника в Пензенской области локализован

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали на площади 1,2 тыс. кв. метров пожар на складе с семенами подсолнечника в городе Каменка в Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"Локализация огня объявлена в 21:00 по Москве", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о возгорании поступила в 19:30 мск. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

К тушению пожара привлечено 26 человек и 9 единиц техники.