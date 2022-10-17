На Сахалинской ГРЭС-2 возобновил работу пострадавший в апрельском пожаре энергоблок №2

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" завершило ремонт и вернуло в эксплуатацию энергоблок №2 Сахалинской ГРЭС-2, который весной пострадал при пожаре. Ремонт завершен по графику, сообщила энергокомпания.

30 апреля на станции случился пожар в турбинном отделении: из-за обрыва напорного маслопровода загорелось масло, сообщало "Сахалинэнерго". Пожар потушили в тот же день.

Энергоблок №1 снова запустили в середине мая.

Сахалинская ГРЭС-2 - угольная электростанция ПАО "Сахалинэнерго" (входит в "РусГидро") мощностью 120 МВт.