"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск автомобилей в начале июня

Фото: Яков Князев/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов во вторник на встрече с коллективом тольяттинского автозавода сообщил о вероятном возобновлении выпуска автомобилей в начале июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Буквально в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей и постепенно восстановить его в полном объеме", - процитировала пресс-служба слова Соколова.

Среди основных задач глава "АвтоВАЗа" отметил сохранение коллектива автозавода, развитие импортозамещения.

"И я вместе с командой ставлю еще более амбициозные цели. Все-таки мы были и остаемся флагманом нашего российского автопрома, сделаем все возможное для этого. Конечно, это, в том числе, и наращивание импортозамещения, может быть, новых поставщиков и логистических цепочек, в первую очередь, конечно, на территории Самарской области, Приволжского федерального округа, но, возможно, и не только. Это новые стратегические направления. И я уверен, что вместе мы сможем все и выполним любую задачу", - приводятся в сообщении слова Соколова.

Ранее "в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников" руководство предприятия перенесло на период с 4 по 25 апреля 2022 года корпоративный отпуск, ранее запланированный на период с 25 июля по 14 августа. За время отпуска компания планировала накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске, в частности, в мае.

Однако после плановой приостановки производства в связи с корпоративным отпуском и майскими праздниками, продлившимися с 30 апреля по 11 мая, завод был вынужден объявить о простое на период с 11 по 13 мая, а затем с 16 по 20 мая, с 23 по 27 мая.

В целом "АвтоВАЗ" из-за дефицита полупроводников вводит временные приостановки производства с середины прошлого года.

По данным пресс-службы "АвтоВАЗа", численность сотрудников всей группы "АвтоВАЗ" (АО "АвтоВАЗ" и ООО "Лада Ижевск") насчитывает 41 тыс. человек, только АО "АвтоВАЗ" - 32,5 тыс. человек.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились: 68% на 32%.

После начала военной операции РФ на Украине Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале российского "АвтоВАЗа". Соглашение о передаче активов французского автоконцерна в госсобственность РФ было подписано в середине мая. Оно предполагает, что контрольный пакет в "АвтоВАЗе" (67,7%) Renault передает под управление ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение 6 лет.

23 мая "АвтоВАЗ" сообщил о назначении нового гендиректора, им стал экс-глава Минтранса РФ и бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма Соколов.

Сделка по передаче НАМИ доли Renault в "АвтоВАЗе" закрыта 24 мая.