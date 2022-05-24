Жителя Мурманска отправили на принудительные работы за поджог обладминистрации

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Мурманске Октябрьский районный суд назначил год и девять месяцев принудительных работ Денису Таранову по делу о попытке поджечь здание областного правительства в ночь на 1 октября 2021 года. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Таранова Дениса Николаевича признать виновным (...) и назначить наказание в виде лишения свободы 1 год 9 месяцев, заменить лишение свободы на принудительные работы на срок 1 год 9 месяцев с удержанием 10% дохода", - постановила судья Екатерина Воронова.

Суд согласился со следствием, что подсудимый попытался умышленно поджечь чужое имущество из хулиганских побуждений (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК).

Воронова назвала поступок Таранова "открытым вызовом общественному порядку" и желанием противопоставить себя общепринятым нормам морали.

Отягчающим обстоятельством суд признал то, что поджог совершался по мотивам политической ненависти, смягчающими - юный возраст, отсутствие в прошлом правонарушений, явку с повинной, частичное признание вины, активное способствование расследованию уголовного дела, добровольную компенсацию причиненного ущерба, а также состояние здоровья.

В ночь на 1 октября две бутылки с зажигательной смесью были брошены в деревянные двери второго подъезда здания правительства Мурманской области. Сообщалось, что пострадал охранник. Судья Воронова отметила, что при поджоге была повреждена только дверь и штукатурка на откосах при входе в здание.

Обвинение настаивало, что Таранов был недоволен результатами выборов в Госдуму в сентябре 2021 года и из политических мотивов решил поджечь "коктейлями Молотова" здание правительства Мурманской области, которое также является объектом культурного наследия.

На прениях сторон гособвинитель Артемий Веремей запросил для Таранова три года в колонии-поселении.

Адвокат подсудимого Игорь Родионов подчеркивал незначительность ущерба и говорил, что у его клиента не было ни политического мотива, ни умысла на уничтожение административного здания и объекта культурного наследия. Он просил Таранова оправдать или назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Ущерб по делу был оценен в 35 000 рублей, потерпевшая сторона - ГОБУ "Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области" - признало его незначительным. Таранов добровольно и в досудебном порядке уже компенсировал эту сумму.

Сам Таранов признало вину, но отрицал, что хотел сжечь здание и уничтожить памятник культурного наследия. Он говорил, что не знал, что по ночам в здании дежурит охранник, и выразил сожаление, что дежуривший пострадал.

Таранова задержали 10 октября 2021 года. В областном УФСБ тогда заявили, что это было нападение "по личным мотивам".