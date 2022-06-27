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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Суд попросили ужесточить наказание за поджог здания правительства Мурманской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура подала апелляцию на приговор Денису Таранову, приговоренного к году и девяти месяцам принудительных работ по делу о попытке поджечь здание правительства Мурманской области. Как сообщили "Интерфаксу" в Мурманском областном суде, прокуроры просят усилить наказание.

Материалы дела уже поступили в облсуд.

В ночь на 1 октября 2021 года в двери здания областной администрации были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Пострадали только двери центрального подъезда. Ранее сообщалось, что пострадал и охранник здания. Ущерб был оценен в 35 тысяч рублей. Безработного Таранова задержали по подозрению в попытке совершить этот поджог 10 октября.

В суде гособвинение просило отправить его на три года в колонию-поселение, защита просила его оправдать или назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Таранов признал свою вину, но отрицал умысел на уничтожение административного здания и объекта культурного наследия. Ущерб он возместил добровольно и до суда.

24 мая Октябрьский раййонный суд Мурманска признал его виновным в попытке поджога (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК) и отправил его на принудительные работы.

Мурманск Мурманская область Денис Таранов Октябрьский суд
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