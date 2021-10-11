Задержан подозреваемый в нападении на здание правительства Мурманской области

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные структуры Мурманской области задержали подозреваемого в нападении на правительство региона в ночь на 1 октября, когда неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в двери здания, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Задержан 18-летний житель Мурманской области. Задержали сотрудники УФСБ России, оперативные мероприятия проводились совместно с сотрудниками УМВД по региону", - сказал источник.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что по факту нападения на здание правительства Мурманской области возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 167 УК РФ (попытка умышленного повреждения чужого имущества путем поджога, совершенная из хулиганских побуждений) и к расследованию дела "подключены все правоохранительные структуры региона".

Как сообщалось, в ночь на 1 октября неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери здания правительства Мурманской области.

В здании три подъезда. Два из них занимает правительство региона, третий - мэрия. От огня пострадал вход во второй подъезд, где расположены кабинет губернатора, его заместителей, большой и малый зал заседаний. На месте происшествия были видны следы огня на деревянных дверях, на крыльце остались осколки стеклянной емкости, в воздухе чувствовался резкий химический запах.

После происшествия экипажи Росгвардии были переведены на усиленный режим несения службы. Здание правительства взяли под охрану.

В результате происшествия пострадал охранник Игорь Кореневский. В тот же день губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил ему благодарственное письмо. На видео церемонии награждения было заметно, что на обе руки Кореневского были наложены повязки.

Комментируя происшествие, Чибис сообщал агентству, что с момента происшествия в Мурманске был введен режим усиленной безопасности.