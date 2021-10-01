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Росгвардия разыскивает поджигателя здания правительства в Мурманске

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Управления Росгвардии по Мурманской области разыскивают человека, который в ночь на пятницу бросил бутылки с зажигательной смесью в двери здания правительства Заполярья, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

В РоссииВ здание правительства Мурманской области неизвестный кинул бутылки с горючей смесьюЧитать подробнее

"В Мурманске экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники Росгвардии "ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя".

Ранее в министерстве информационной политики региона "Интерфаксу" сообщили, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери здания правительства Мурманской области. Здание правительства состоит из трех подъездов. Два из них занимает правительство области, третий - мэрия. На месте происшествия видно, что от огня пострадал вход во второй подъезд, где расположены кабинет губернатора, его заместителей, большой и малый зал заседаний. Видны следы огня на деревянных дверях, на крыльце остались осколки стеклянной емкости, в воздухе чувствуется резкий химический запах.

Комментарием УМВД России по Мурманской области "Интерфакс" не располагает.

Мурманская область Мурманск Росгвардия

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