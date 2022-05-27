Победители первой премии РАСО получат награды в формате NFT

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Победители первой премии РАСО, которые будут объявлены в середине лета, впервые в российской истории отраслевых премий получат персонализированные цифровые арт-объекты с 3D-изображением ленты Мёбиуса – символа премии. Об этом говорится в пресс-релизе Российской ассоциации по связям с общественностью.

Каждый мультимедийный файл будет зарегистрирован в формате NFT, уникального цифрового сертификата, на блокчейн-платформе Waves Enterprise. Благодаря связанным с токенами смарт-контрактам обладатели наград смогут экспонировать их без ограничений в виртуальном и физическом пространствах, а также поставить на корпоративный баланс в качестве нематериального цифрового актива.

Премия РАСО – новый ежегодный проект ассоциации, который нацелен на признание результатов российских компаний в области репутационного менеджмента. Премия будет вручена в 7 номинациях: "Идеальный шторм", "Разрыв шаблона", "Красота игры", "Переход на зеленый", "Социализация бизнеса", "Выход на сцену", "Для первого лица". Список номинантов формируется путем объединения двух потоков заявок: от экспертного совета и от самих номинантов – компаний или коммуникационных агентств. Экспертами уже номинированы масштабные проекты более чем 90 компаний России; прием заявок от инициаторов проектов открыт до 31 мая 2022 года включительно.

"Интенсивное развитие оборота цифровых активов и способы их легализации в числе самых горячих тем современной экономики. На примерах компьютерных игр, цифрового искусства, проектов по созданию "метавселенных" мы наблюдаем процесс стирания границ между виртуальным и физическим мирами. Сближение этих миров ведет к фундаментальным изменениям общественных отношений и коммуникаций. Наша задача - исследовать возможности новых технологий для повышения эффективности коммуникаций. Решение вручать Премию РАСО в виде NFT-актива, как нам кажется, полностью отвечает этой задаче", – сказал Олег Полетаев, первый вице-президент РАСО, руководитель оргкомитета проекта.

NFT-награды будут выпущены с помощью российской блокчейн-платформы Waves Enterprise. Они станут первым проектом в рамках нового корпоративного сервиса по выпуску и обращению невзаимозаменяемых токенов. Waves Enterprise планирует официально запустить свой NFT-сервис на рынок в течение лета. "За прошедший год NFT стали неотъемлемой частью не только криптомира, но и зарекомендовали себя как важная технология для бизнеса, в том числе для решения маркетинговых и коммуникационных задач. Мы рады видеть РАСО как первых пользователей NFT на платформе Waves Enterprise. В ближайшее время мы представим для корпоративного рынка уникальный NFT-сервис, в том числе с инфраструктурными возможностями для создания метавселенных", – прокомментировал Артём Калихов, СЕО Waves Enterprise.

Правовое обеспечение проекта обеспечила Юридическая компания "ЭБР". Процесс был полностью структурирован по российскому законодательству. NFT дает доступ к цифровому объекту результатов интеллектуальной деятельности (РИД). В свою очередь, лауреат получит доступ к цифровому объекту РИД по смарт-контракту, а также право распоряжаться им. "Сегодня уже существует различные правовые модели реализации подобных проектов. Модели по передаче таких активов определяются в зависимости от объекта, к которому предоставляется доступ через токен. В данном случае к передаче NFT следует применять положения ГК РФ о цифровых прав (ст. 128 и 141.1) и объектов интеллектуальной собственности. Я рад, что РАСО стало первой премией, которая реализовала подобный проект в нашей стране", – пояснил Александр Журавлёв, управляющий партнёр юридической компании "ЭБР".