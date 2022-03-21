Москалькова обжаловала заключение ректора "Шанинки" Зуева под стражу

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Верховный суд с просьбой пересмотреть решение Мосгорсуда о заключении под стражу ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка"), директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева.

"Я буквально сегодня подписала обращение в Верховный суд о пересмотре апелляционного (решения - ИФ)", - сказала Москалькова в эфире RT в понедельник.

Аргументами для пересмотра решения о заключении ректора "Шанинки" под стражу стали заболевания как самого подсудимого, так и его ребенка, отметила омбудсмен.

"Суд вынесет свой вердикт и человек понесет наказание, но пока он невиновен и если нет достаточных оснований - домашний арест, залог, и многие другие меры принуждения, которые предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом, можно было бы применить и избежать заключения под стражу", - добавила Москалькова.

Зуев был задержан в октябре прошлого года. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве со средствами Фонда развития новых форм образования. Свою вину он не признает.

Изначально суд отправил Зуева под домашний арест, но позже Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевел его в СИЗО. Защита Зуева неоднократно обращала внимание на его проблемы со здоровьем, в частности, незадолго до ареста он перенес операцию на сердце. 4 марта Тверской суд Москвы продлил срок содержания Зуева под стражей до 5 июля 2022 года и отказался смягчить ему меру пресечения.