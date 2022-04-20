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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:29

ФСБ выявила хищения в ростовском и хабаровском филиалах РАНХиГС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В филиалах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) в Ростове-на-Дону и Хабаровске выявлены хищения денег, выделенных на программу повышения профессиональной квалификации, сообщает в среду Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники ФСБ при содействии вуза пресекли деятельность сотрудников и руководства филиалов, причастных к хищению. Следственный отдел УФСБ по Хабаровскому краю и следствие ГУ МВД по Ростовской области возбудили уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

В ЦОС не раскрыли суммы хищений и личности задержанных. Известно, что похищены деньги, выделенные на программу "Системный подход в управлении регионом".

"Руководство РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - заявили в ФСБ.

В пресс-службе РАНХиГС "Интерфаксу" подтвердили, что академия сотрудничала с ФСБ при выявлении этих нарушений в деятельности Дальневосточного института управления и Южно-Российского института управления.

"Академия регулярно проводит внутренний аудит по всей филиальной сети. Проверяются образовательные программы, работа преподавателей и административного персонала, финансово-хозяйственная деятельность филиалов. В случае выявления серьезных нарушений Академия взаимодействует с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

ФСБ РАНХиГС Ростов-на-Дону Хабаровск МВД
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