Путин на год продлил срок службы своему спецпредставителю Сергею Иванову

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим распорядением указом продлил срок федеральной государственной гражданской службы своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову.

Этот срок продлен до 31 января 2023 года.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

31 января 2021 года Иванову исполнилось 68 лет.

В августе 1998 года Сергей Иванов стал замруководителя ФСБ, в ноябре 1999 года он сменил Путина на посту советника президента Бориса Ельцина по национальной безопасности. С 2001 по февраль 2007 года он был министром обороны, затем год был первым вице-премьером, а в правительстве Путина был вице-премьером. С декабря 2011 года по август 2016 года Иванов руководил администрацией президента, а затем стал спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.