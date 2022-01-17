Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 17.01В России 10 834 260+30 726В мире 328 072 957+1 920 129

Путин на год продлил срок службы своему спецпредставителю Сергею Иванову

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим распорядением указом продлил срок федеральной государственной гражданской службы своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову.

Этот срок продлен до 31 января 2023 года.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

31 января 2021 года Иванову исполнилось 68 лет.

В августе 1998 года Сергей Иванов стал замруководителя ФСБ, в ноябре 1999 года он сменил Путина на посту советника президента Бориса Ельцина по национальной безопасности. С 2001 по февраль 2007 года он был министром обороны, затем год был первым вице-премьером, а в правительстве Путина был вице-премьером. С декабря 2011 года по август 2016 года Иванов руководил администрацией президента, а затем стал спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Сергей Иванов Владимир Путин

Новости

Росстат обнародует первые данные переписи населения РФ в апреле

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

В Госдуме приняли ряд мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19

В Думе намерены одобрить индексацию пенсий на 8,6% уже на этой неделе

Пандемия коронавируса

Власти РФ пока не планируют вводить федеральный локдаун из-за "омикрона"

Пандемия коронавируса

Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Apple и Likee выполнили два из трех требований закона о "приземлении"

В МИД РФ опровергли сообщения о поставках российского вооружения в Афганистан

В МИД РФ опровергли сообщения о поставках российского вооружения в Афганистан

Facebook снял ограничения со страницы делегации РФ в Вене

Соцсеть Likee и Viber зарегистрировали личные кабинеты на сайте РКН

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });