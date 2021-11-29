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Подписан закон о предельном сроке службы 70-летних генералов и адмиралов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока службы высших офицеров при достижении ими предельного возраста, следует из данных официального портала правовой информации.

До сих пор для маршалов, генералов армии и адмиралов флота по закону предельный возраст пребывания на воинской службе был установлен в 65 лет. Закон давал право президенту новым контрактом оставлять их на службе до 70-летнего возраста. Теперь и это ограничение отменяется.

По новому закону, с военнослужащими, достигшими предельного возраста, может быть заключен и новый контракт.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в отдельных случаях возникает необходимость продлить с офицером контракт на больший срок, чем позволял закон. Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснял, что это может коснуться наиболее опытных и высококвалифицированных военных.

Президент внес соответствующий законопроект в Госдуму 19 июля 2021 года.

Владимир Путин Госдума Андрей Картаполов

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