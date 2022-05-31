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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Пограничные пункты пропуска в Крым будут расширены

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Пункты пропуска на границе между Крымом и Херсонской областью расширят с выделением дополнительных полос, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Принято решение о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым, будут выделены дополнительные полосы для движения транспорта", - написал Аксенов в своем телеграм-канале во вторник.

По его словам, в течение 10 дней планируется улучшить ситуацию на границе. "Принятые меры будут способствовать сокращению времени ожидания и созданию более комфортных для людей условий прохождения границы", - отметил глава Крыма.

Больше всего времени занимают мероприятия, связанные с безопасностью. Избежать этого пока невозможно, уточнил глава Крыма.

При этом он напомнил крымским предпринимателям, что ограничений на вывоз продукции в Херсонскую область и на освобожденные территории Запорожской области нет. Исключение составляют зерновые и удобрения.

Аксенов добавил, что в ближайшее время на правительственной комиссии, по согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным будет рассмотрено предложение о снятии ограничений при ввозе в республику транспортных средств для личного использования, зарегистрированных на территории Украины.

На севере Крыма расположены пункты пропуска автомобилей и пешеходов "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне, в Херсонской области, им соответствовали пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка", которые на данный момент не функционируют. В последнее время на пунктах пропуска собираются большие очереди, фуры стоят в общей очереди, пишут пользователи соцсетей.

Сергей Аксенов Крым Херсонская область
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