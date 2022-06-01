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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:25

В Невском районе Петербурга произошел пожар в производственном здании

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Невском районе Петербурга во второй половине дня случился пожар в производственном здании по адресу Складская улица, 6. По данным регионального управления МЧС, никто не пострадал.

Площадь возгорания достигала 200 квадратных метров.

Сигнал о пожаре поступил дежурному 1 июня в 17:52. В пятиэтажном здании на третьем этаже горела обстановка на площади 200 квадратных метров.

В 19:24 пожар локализован, а четыре минуты спустя его ранг был понижен до № 1 БИС.

Проверку в связи со случившимся проводит прокуратура Невского района.

Петербург МЧС Невский район
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