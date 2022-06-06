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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

ВС рассмотрит ходатайство Москальковой об освобождении ректора "Шанинки" из СИЗО

ВС рассмотрит ходатайство Москальковой об освобождении ректора "Шанинки" из СИЗО
Сергей Зуев
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова подала в Верховный суд ходатайство о пересмотре решения об аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки"), директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева.

Об этом омбудсмен сообщила в Госдуме, где представила отчет о своей работе за 2021 год.

По ее словам, она попросила передать этот вопрос в Кассационный суд, Верховный суд принял ее ходатайство к рассмотрению.

Она напомнила, что ранее Зуеву отказали в пересмотре решения о его аресте в Кассационном суде.

Москалькова сообщила депутатам, что посещала Зуева в СИЗО, видела его медицинские документы, говорила с его лечащим врачом и убедилась, что у него есть заболевания, о которых говорила его защита.

"Он действительно болен, он перенес операции", - сказала омбудсмен.

Зуев был задержан в октябре по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Сначала он находился под домашним арестом, но затем, после операции на сердце, прокуратура добилась его водворения в СИЗО. В последний раз срок ареста ему продлили 3 июня на два месяца. Сообщалось, что в 2021 году он перенес три операции на сердце. В декабре его преводили из СИЗО в гражданскую больницу для обследования и срочной корректировки лечения.

21 марта Москалькова сказала, что оспорила в Верховном суде продление ареста Зуева, учитывая его заболевания и заболевание его ребенка.

Зуева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с деньгами Фонда развития новых форм образования, выделенны по госконтрактам на исследовательские работы. Следствие считает, что контракты получила "Шанинка" и работы не были выполнены. Также Зуеву вменяют фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах. Он вины не признает.

Сергей Зуев Шанинка Марина Ракова Матросская тишина Татьяна Москалькова Верховный суд
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