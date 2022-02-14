Москалькова снова просит разъяснить отказы в допуске врачей к ректору "Шанинки"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что повторно попросила у следствия разъяснения, почему к арестованному ректору "Шанинки" и директору Института общественных наук РАНХиГС не пускают гражданских врачей и ему не разрешают свидания.

"Практически на все ходатайства, с которыми обращается сторона защиты, родственники и адвокат к следователю, получены отказы. Отказ на звонок, отказ на свидание с детьми и женой, отказ на допуск врачей, специалистов-кардиологов, а он перенес перед заключением под стражу операцию не так давно, - сказала она журналистам. - И я буквально в пятницу направила повторное обращение руководителю следственного органа, чтобы он дал пояснения по этому поводу".

Кроме того, по ее словам, адвокатам Зуева отказали в допуске к нему нотариуса "для оформления гражданско-правовых вопросов, в том числе связанных с его заработной платой, которая приостановлена".

Омбудсмен также запросила у следствия процессуальные документы: она хочет посмотреть в судебных решениях и в постановлениях следователя, чем мотивированы требования о продлении ему сроков задержания под стражей и невозможность заменить на другую, более мягкую меру пресечения с учетом перенесенных операций, семейного положения.

11 февраля Москалькова приняла жену и адвоката Зуева. Она пообещала продолжить защищать его права, так как не понимает причин многочисленных отказов в ходатайствах защиты.

10 февраля защита Зуева сообщила, что его без объяснения причин перевели из тюремной больнице в "Матросской тишине" в общую камеру, хотя состояние его здоровья ухудшается и близко к предынфарктному и хотя тюремные врачи назначили ему новый курс лечения.

В Кремле назвали подобные решения прерогативой следствия и ФСИН и предположили, что те, кто их принимает, лучше проинформирован о реальном состоянии здоровья Зуева. Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили ректора 10 февраля, подтвердили, что ему стало хуже, и попросили ФСИН объяснить его перевод в камеру.

Зуев был задержан в октябре 2021 года по делу о хищении более 50 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в сфере образования. Суд сначала поместил его под домашний арест, затем он перенес операцию на сердце, и прокуратура добилась его перевода в СИЗО.