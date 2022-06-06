Петербуржец отсудил 31 млн рублей за некачественную Audi

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Петербурга удовлетворил иск местного жителя к официальному дистрибьютору автомобилей Audi, связанный с некачественной машиной, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Из сообщения следует, что суд взыскал с ООО "Фольксваген Груп Рус" в пользу истца около 31 млн рублей. Размер выплаты составляют стоимость автомобиля, сумма убытков в виде разницы стоимости автомобилей, неустойка за просрочку удовлетворения требования ответчиком, компенсация морального вреда, штраф, расходы на госпошлину и экспертизу.

Согласно иску, в марте 2021 года заявитель за 3,8 млн рублей приобрел Audi A6 2018 года выпуска. Гарантийный срок составлял четыре года; на третьем году, когда владельцем Audi стал истец, машина шесть раз находилась на ремонте по гарантии. Потребитель не имел возможности пользоваться автомобилем 56 дней.

По информации пресс-службы, в октябре 2021 года истец направил ООО "Фольксваген Груп Рус" претензию о возврате стоимости товара и компенсации убытков. В предусмотренный по закону срок ответчик не дал ответа по существу заявленных требований, указанную в претензии сумму не выплатил, а позднее указал на отсутствие оснований для удовлетворения требований.

Согласно заключению товароведческой экспертизы, стоимость нового автомобиля, соответствующего или аналогичного машине истца, превышает 12,4 млн рублей. Вместе с тем стороны в судебном заседании подписали соглашение об определении текущей стоимости нового транспортного средства в размере около 11 млн 53 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Отмечается, что при вынесении решения в пользу истца суд указал, что недостаток, выявленный в товаре в период гарантийного срока, является производственным, пока продавцом либо изготовителем не доказано иное. При этом потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Ответчик в свою очередь не предоставил доказательств, что заявленные истцом недостатки в спорном автомобиле возникли после передачи товара потребителю из-за нарушения последним правил использования, хранения или транспортировки товара и т.п.

Между тем аналогичный спор, касающийся автомобиля Lada, который рассматривал Выборгский районный суд Петербурга, закончился не в пользу истца.

По информации объединенной пресс-службы судов города, местный житель просил расторгнуть договор купли-продажи автомобиля Lada GFK 110 2019 года выпуска и взыскать с АО "Автоваз" около 1,6 млн рублей, из которых 727 тыс. рублей - стоимость автомобиля.

Суд указал, что в спорном автомобиле имеется производственный недостаток - дефект задней балки, который является устранимым, не препятствует использованию машины и не влияет на безопасность при эксплуатации.