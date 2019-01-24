Суд в Москве арестовал петербургского бизнесмена Михальченко по делу о создании ОПС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест ранее осужденного за контрабанду алкоголя генерального директора холдинговой компании (ХК) "Форум" Дмитрия Михальченко по делу о создании преступного сообщества.

"Постановлением суда в отношении Михальченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 марта 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, Михальченко предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Басманный суд 28 декабря 2018 года приговорил бизнесмена к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима, признав его виновным в контрабанде алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 200.2 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил. По этому делу Михальченко находится под стражей с марта 2016 года.

Новое дело, по которому, как сообщалось, Михальченко было предъявлено обвинение в августе прошлого года, связано с хищениями бюджетных средств при строительстве дома приемов в резиденции президента в Ново-Огареве.

В настоящее время петербургский бизнесмен и несколько других фигурантов расследования, среди которых генеральный директор ФГУП "Атэкс" Федеральной службы охраны РФ (ФСО) Андрей Каминов, а также, согласно информации СМИ, экс-руководитель службы инженерно-технического обеспечения ФСО, генерал-майор Игорь Васильев, знакомятся с материалами дела.

Михальченко - один из крупнейших бизнесменов Санкт-Петербурга, ранее занимал пост гендиректора ООО "Феникс", оператора порта Бронка под Петербургом.