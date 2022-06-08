Пенсионерку из Крыма осудили за осквернение могилы участника спецоперации
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Городской суд в Судаке (Крым) приговорил к двум годам колонии-поселения 60-летнюю местную жительницу, осквернившую могилу участника специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба суда в среду.
Инцидент произошел 7 апреля текущего года на кладбище села Солнечная Долина близ Судака.
Суд квалифицировал действия крымчанки как "осквернение мест захоронения по мотивам политической ненависти" (пункт "б" части 2 статьи 244 УК РФ).
Сообщается также, что суд частично удовлетворил гражданский иск родных погибшего военнослужащего: виновная обязана выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.
Защита пенсионерки может обжаловать приговор.