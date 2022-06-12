Ленинградская область и Енакиево в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал с главой администрации города Енакиево (Донецкая народная республика) Романом Храменковым соглашение о сотрудничестве, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"На торжественном концерте в честь Дня России Александр Дрозденко и Роман Храменков подписали соглашение о сотрудничестве между Ленинградской областью и городом Енакиево (ДНР). Соглашение не является рамочным - приложением к нему стала дорожная карта конкретных мероприятий помощи городу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после подписания документа глава Ленобласти передал Храменкову сертификат на уже закупленное для города медицинское оборудование стоимостью 50 млн рублей.

По словам Дрозденко, программу помощи подшефному городу власти разделят на три этапа: первый - до конца года, второй - на три года и третий - на пять лет.

В ближайших планах - подготовка Енакиево к зиме, восстановление дорожной сети, обновление транспортного парка и медицинского оборудования.

Как сообщалось, делегация во главе с губернатором региона прибыла в ДНР накануне. Цель визита - определить приоритеты в оказании помощи подшефного города.

Город Енакиево расположен в 30 км к северо-востоку от Донецка. Это крупный промышленный центр с населением свыше 113 тыс. человек.

Шефство над Енакиево власти Ленинградской области взяли в начале мая. Регион намерен помочь пострадавшему городу в восстановлении мирной жизни. Первыми прибыли медики и дорожники, затем строители и работники ЖКХ.