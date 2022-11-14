Детский омбудсмен призвала ограничить для детей скорость электросамокатов на уровне 20 км/ч

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова считает обоснованным дополнительно снизить допустимую скорость при использовании электросамокатов детьми до 20 км/ч.

"Мы согласны с коллегами из СПЧ и считаем обоснованными те предложения, которые сегодня вынесены на общее обсуждение (...). Мы целиком поддерживаем предложение дополнительно снизить допустимую скорость, хотя бы при использовании детьми, она должна быть не выше 20 км/ч", - сказала Львова-Белова на заседании СПЧ и детского омбудсмена на тему "Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности".

Установлено ограничение скорости электросамокатов до 25 км/ч, допустимый вес самих самокатов составляет 35 кг. С учетом этого электросамокаты способны "привести к тяжелым травмам или даже гибели, особенно если это дети или пожилые люди".

Она также отметила, что примерно две трети ДТП происходят с участием непрокатных, а частных транспортных средств. "Возможно, перед допуском к вождению частных средств индивидуальной мобильности стоит проводить тестирование по примеру других стран", - сказала Львова-Белова.

Омбудсмен сообщила, что за девять месяцев текущего года, по данным МВД, ДТП с участием детей на велосипедах и мопедах увеличилось на 8% по сравнению с прошлым годом. Это 1 367 случаев, в них ранены 1 433 ребенка и погибли 45 человек. Более чем в 50% случаев дети стали участниками происшествий по собственной неосторожности.