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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:57

Один человек погиб из-за загоревшегося электросамоката в московской квартире

Еще пятеро пострадали

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и несколько пострадали при пожаре в квартире в Москве, причина ЧП - воспламенивший электросамокат, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в среду.

"На днях в одной из квартир многоэтажки в Москве произошло воспламенение элеткросамоката. В результате пять человек пострадали, в том числе ребенок. К сожалению, один человек погиб. Пожарные МЧС России оперативно потушили огонь на площади 25 кв.м", - говорится в сообщении.

МЧС России призывает к осторожности при эксплуатации электросамокатов.

По данным ведомства, "всего с начала сезона эксплуатации электросамокатов в столице произошло пять случаев их возгораний".

Министерство подчеркивает, что электросамокаты "подвержены рискам возгораний по причине нарушений правил их эксплуатации или хранения".

"К возгоранию или взрыву литий-ионных аккумуляторов может привести механические повреждения, короткое замыкание, излишний заряд батареи или распад электролита", - отметили в пресс-службе.

Москва МЧС
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