Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Организаторы и сотрудницы онлайн-порностудии задержаны в Саратове

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полиция Саратова задержала группу местных жителей, занимавшихся изготовлением и трансляцией порнографических материалов в интернете, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В частном особняке в элитном районе города задержаны четверо организаторов подпольной вебкам-студии и шесть девушек-моделей, говорится в сообщении.

"По версии следствия, предполагаемый основатель подпольных студий 32-летний житель Саратова помимо общего руководства обеспечивал техническую поддержку порнографических онлайн-видеотрансляций с участием моделей и распределял полученные денежные средства", - отмечается в пресс-релизе.

Три его сообщницы проводили с моделями тренинги по привлечению новых и удержанию постоянных клиентов онлайн-студии. Выяснилось, что основными потребителями порнографического видеоконтента являлись граждане иностранных государств. Клиенты наблюдали в режиме онлайн за моделями и стимулировали их денежными переводами на более откровенные действия", - сообщается в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" и "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Саратов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ рассмотрит вопрос о закрытии посольства в Болгарии

Власти объяснили задымление у Крымского моста учениями

Власти объяснили задымление у Крымского моста учениями

Убийц пятилетней девочки приговорили в Костроме к пожизненному заключению

Убийц пятилетней девочки приговорили в Костроме к пожизненному заключению

Обвиняемый в госизмене Дмитрий Колкер не проводил закрытых исследований в НГУ

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ

Путин в июне оставался самой упоминаемой в прессе персоной - СКАН

Обнаружен единственный выживший с разбившегося самолета Ан-2 в Якутии

Мосгорсуд прекратил дело соучастников генерала Бульбова за сроками давности

Найдены тела двух человек с разбившегося в Якутии самолета Ан-2

Путин заявил, что действия Запада подталкивают Москву и Минск к ускорению интеграции

Путин заявил, что действия Запада подталкивают Москву и Минск к ускорению интеграции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });