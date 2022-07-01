Организаторы и сотрудницы онлайн-порностудии задержаны в Саратове

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полиция Саратова задержала группу местных жителей, занимавшихся изготовлением и трансляцией порнографических материалов в интернете, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В частном особняке в элитном районе города задержаны четверо организаторов подпольной вебкам-студии и шесть девушек-моделей, говорится в сообщении.

"По версии следствия, предполагаемый основатель подпольных студий 32-летний житель Саратова помимо общего руководства обеспечивал техническую поддержку порнографических онлайн-видеотрансляций с участием моделей и распределял полученные денежные средства", - отмечается в пресс-релизе.

Три его сообщницы проводили с моделями тренинги по привлечению новых и удержанию постоянных клиентов онлайн-студии. Выяснилось, что основными потребителями порнографического видеоконтента являлись граждане иностранных государств. Клиенты наблюдали в режиме онлайн за моделями и стимулировали их денежными переводами на более откровенные действия", - сообщается в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" и "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.