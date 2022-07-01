В МИД заверили, что в остановке двух ниток "Северного потока" на ремонт нет политики

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В остановке обеих ниток газопровода "Северный поток" с 11 по 21 июля на техническое обслуживание нет, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

"Какое политическое объяснение, если все турбины, которые стоят на наших газопроводах, находятся под санкциями?" - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, есть ли в данном решении политическая подоплека.

"Если у вас есть машина, и она сломалась, и нет этой детали нигде, потому что она под санкциями. Это сложная техническая система. Поэтому опять же, прежде чем принимать санкции особенно в определенных секторах, связанных с критической энергоструктурой, в ЕС должны были подумать", - продолжил замминистра.

"А те страны, которые давали на них согласие и зависят критически от поставок нашего газа, должны были подумать пять раз", - резюмировал Грушко.

Ранее 1 июля о перерыве в прокачке газа по обеим ниткам газопровода сообщил его оператор Nord Stream AG. Там подчеркнули, что остановка нужна "для плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода".