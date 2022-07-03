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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

В России за сутки коронавирусом заболели более трех тысяч человек

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 080 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что, по состоянию на 3 июля, в России количество госпитализаций за сутки составило 510 человек и снизилось по сравнению с предшествующими на 54%.

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Увеличение количества госпитализаций произошло в 13 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 47 человек, накануне сообщалось о 51 умершем.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 285 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 205.

Как добавили в штабе, выздоровели за сутки 2 595 человек, или на 25,6% меньше в сравнении с 2 июля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 439 759 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 263 умерших и 17 867 688 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 03 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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