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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 2,9 тыс. человек

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 2,9 тыс. случаев, госпитализированы свыше 500 человек, скончались 43 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"По состоянию на 4 июля, в РФ выявлено 2 866 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 568 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,4%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 26 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 43 человека, накануне штаб сообщал о 47 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 080 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

"Выздоровели за сутки 2 276 человек, или на 12,3% меньше в сравнении с 3 июля", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 442 625 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 т306 умерших и 17 869 964 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 04 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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