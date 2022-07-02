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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

В России за сутки COVID-19 заболели почти 3,3 тыс. человек

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 285 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, по состоянию на 2 июля, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 1 112 человек и снизилось по сравнению с предшествующими на 3,1%.

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Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах РФ, снижение - отмечено в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в десяти субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 51 человек, накануне сообщалось о 53 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 155 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно выросло.

Выздоровели за сутки 3 488 человек, или на 3% больше в сравнении с 1 июля, добавили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 436 679 случая заражения коронавирусной инфекцией, 381 216 умерших и 17 865 093 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 02 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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