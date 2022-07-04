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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Власти Крыма намерены найти виновных в публикации личных данных беженцев

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Служебное расследование организовано по факту публикации на сайте госзакупок персональных данных прибывших в Керчь беженцев, сообщил журналистам в понедельник советник главы Крыма Олег Крючков.

"По факту публикации на сайте госзакупок администрацией Керчи данных беженцев из Украины и ЛДНР проводится служебная проверка. Все виновные будут определены и наказаны", - сказал Крючков.

Речь идет о закупках администрацией Керчи услуг по размещению и питанию беженцев. Так, в контракте от 29 июня по итогам одной из них включены паспортные данные 106 человек, следует из материалов на сайте госзакупок.

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