Курское Теткино обесточено после обстрела

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Курской области утром со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино, там повреждены несколько домов и газопровод, поселок обесточен, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он опубликовал в Telegram фотографии поселка после обстрела.

"Зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская", - написал он.

В Теткино, по его словам, уже прибыли электрики и сотрудники газовой службы, чтобы восстановить электро- и газоснабжение.

В результате обстрелов повреждены восемь домов, несколько надворных построек, забор, частный автомобиль. Люди не пострадали, добавил губернатор.