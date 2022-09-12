Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Курское Теткино обесточено после обстрела

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Курской области утром со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино, там повреждены несколько домов и газопровод, поселок обесточен, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он опубликовал в Telegram фотографии поселка после обстрела.

"Зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская", - написал он.

В Теткино, по его словам, уже прибыли электрики и сотрудники газовой службы, чтобы восстановить электро- и газоснабжение.

В результате обстрелов повреждены восемь домов, несколько надворных построек, забор, частный автомобиль. Люди не пострадали, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля – 12 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Курская область Роман Старовойт Украина Теткино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Около 25 млн туристов отдохнули летом в российских регионах

Действующие главы регионов РФ или врио остаются на своих должностях по итогам выборов

Действующие главы регионов РФ или врио остаются на своих должностях по итогам выборов

ФСБ объявила о предотвращении терактов против чиновников в Крыму и Херсонской области

Врио главы Владимирской области Авдеев победил на выборах губернатора

Врио главы Владимирской области Авдеев победил на выборах губернатора

Три человека погибли во время тайфуна "Хиннамнор" в Приморском крае

Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран

Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран

На выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов или врио. Обобщение

Медведев заявил, что предварительные итоги выборов говорят о достойном результате ЕР

Медведев заявил, что предварительные итоги выборов говорят о достойном результате ЕР
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });