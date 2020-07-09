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Источник сообщил об обысках в "коммерческих" экзаменационных отделах ГИБДД Петербурга

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге силовики пришли с обысками в обособленные подразделения Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) регионального ГИБДД, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, они работают в 11 "коммерческих" МРЭО и изымают интересующую следствие финансовую документацию.

Это все коммерческие МРЭО петербурга.

По данным 47news, ранее обыски прошли также в кабинете начальника юридического отдела УГИБДД и в квартире бывшего начальника регистрационного отдела УГИБДД, издание связывает это с уголовным делом о злоупотреблениях в правоохранительном фонде Петербурга.

По версии следствия, неустановленные сотрудники ГУ МВД вмешивались в дела Фонда содействия программам регионального главка, обеспечивая незаконное систематическое привлечение денег от бизнесменов Петербурга: "то есть пожертвования шли не по воле предпринимателей, а в связи с предложениями, от которых российскому бизнесу трудно отказаться".

Петербург ГИБДД МВД

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