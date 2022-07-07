Число быстрорастущих компаний увеличилось в России в 1,5 раза за 3 года

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Число быстрорастущих компаний, так называемых "газелей", вновь заметно выросло в России по итогам 2021 года, при этом доля МСП увеличилась среди них до 72%, свидетельствует подготовленный "СПАРК-Интерфакс" ежегодный рейтинг.

В список "СПАРК: Быстрорастущие компании" по итогам 2017-2021 гг." вошло 1227 компаний с темпами роста выручки более 10% в год в постоянных ценах в течение каждого из последних 4 лет - по сравнению с 1032 компаниями в прошлом списке (2016-2020 гг.) и 827 в 2015-2019 гг. Число компаний, которые обеспечивали в этот период рост доходов ежегодно минимум на 20% год, увеличилось до 399 против 313 и 258 соответственно.

Прибыль быстрорастущих компаний, вошедших в список за 2017-2021 гг., в среднем увеличивалась на 43% в год, что несколько ниже показателя годичной давности (50%).

Прирост числа "газелей" происходит в основном за счет среднего и малого бизнеса, доля которого увеличилась с 62% в 2015-2019 гг. до 72% в последнем списке.

Среди отраслей, где наиболее успешно развиваются "газели", доминирующие позиции сохранил АПК. Его доля составила 17% по сравнению с 18% в исследовании по итогам 2016-2020 гг. Поскольку сектор ориентируется прежде всего на удовлетворение внутреннего спроса, влияние санкций будет иметь здесь ограниченный характер.

Заметно укрепились по итогам 2017-2021 гг. позиции строительного комплекса, доля которого в списке увеличилась до 12% по сравнению с 10% в прошлом году. Сектору удалось пройти пандемию относительно успешно благодаря программе льготной ипотеки, продолжению госфинансирования инфраструктурных проектов, широкому использование эскроу-счетов в жилищном строительстве. У сектора, по-видимому, есть все шансы остаться одним из ключевых секторов для развития "газелей" и в новых условиях.

Машиностроительный комплекс, хотя еще и остался в группе лидеров, оказался наиболее пострадавшим от пандемии. Его доля упала с 11% до 8%. Среди наиболее привлекательных секторов остаются транспорт и транспортные услуги, но его доля в условиях пандемийных трудностей снизилась с 10% до 8%.

Утроилось число "газелей" в сфере производства бумаги и бумажных изделий, что связано с ростом спроса на упаковку в условиях всплеска спроса на услуги по доставке товаров. Среди других динамичных "ниш" -металлургия, производство резиновых и пластмассовых изделий, мебели.

По прибыльности бизнеса в числе лидеров - рыболовство (норма чистой прибыли - 52%) и сельское хозяйство (37%).

В список "СПАРК: Быстрорастущие компании" входят бизнесы, ежегодный прирост выручки которых превышает в среднем 10% ежегодно в течение 4 лет по сравнению с базовым годом; выручка превышает 87 млн руб.; чистые активы не являются отрицательными. Компания не должна быть аффилирована с крупнейшими холдингами или иметь в числе акционеров структуры с госучастием, сохранять иметь стабильное финансовое положение (иметь Индекс финансового риска "СПАРК-Интерфакс" в диапазоне "средний" или "низкий").