Рыбак из Ульяновска поймал 105-килограммового сома

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Павел Жуков из Ульяновска поймал в Волге сома массой 105 кг и длиной почти в 2,5 метра.

"Красивая сегодня рыбалка была. Правда, клев никакой, одна поклевка за всю ночь", - написал рыболов во "ВКонтакте".

Он полагает, что сому около двухсот лет.

На одной из фотографий автор изображен рядом с пойманной рыбой, и видно, что сом значительно крупнее поймавшего его мужчины. Также в соцсети опубликовано видео с измерением длины рыбы - она составляет около 2,5 метров.

Рыбак не уточнил, какая именно снасть была использована при поимке сома.