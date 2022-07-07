ФСБ раскрыла в Крыму схему легализации мигрантов через фиктивные браки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Четверо россиян подозреваются в организации в Крыму незаконной миграции иностранных граждан, сообщила пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

По данным службы, злоумышленники привлекали местных жительниц, готовых за денежное вознаграждение вступить в фиктивный брак с иностранцами с целью получения разрешения на временное проживание в России.

Против четырех организаторов, а также женщин, вступавших в фиктивный брак, следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.