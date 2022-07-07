Подростка насмерть задавило упавшим деревом в Калужской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - 15-летний подросток погиб в четверг из-за упавшего от сильного ветра дерева в деревне Дешовки Козельского района Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Трое подростков шли по местной аллее.

"В результате сильного ветра одно из деревьев начало падать, двое подростков успели отбежать, их 15-летний друг не успел", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и после проверки решат, возбуждать ли уголовное дело.