Власти Поморья начали проверку из-за ампутации руки у ребенка после укуса собаки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Архангельской области и региональный Минздрав в четверг организовали проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи 10-летнему мальчику после нападения собаки.

По данным пресс-службы областного правительства, инцидент произошел вечером 4 июля. Собака напала на мальчика и сильно повредила ему руку. По предварительным данным, животное принадлежит семье пострадавшего.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, собака породы восточно-европейская овчарка находилась на цепи в вольере, куда ребенок зашел самостоятельно. После нападения он позвонил маме, которая вызвала скорую помощь.

Ребенка госпитализировали в Котласскую центральную городскую больницу им. Св. Луки. Позднее мальчика рейсом санавиации направили в московскую клинику для проведения оперативного лечения.

Как сообщил "Интерфаксу" заместитель главного врача по оказанию экстренной консультативной скорой медицинской помощи Архангельской областной больницы Алексей Преловский, у ребенка была повреждена вся мышечная ткань и все мягкие ткани плеча с полным оголением плечевой кости от подмышечной ямки до локтевого сгиба.

"Мы провели оперативное вмешательство – аутовенозное протезирование правой плечевой артерии. После стабилизации состояния пациента принято решение о срочной эвакуации пациента в Детскую городскую клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова (в Москву - ИФ)", - пояснил он.

Утром 6 июля в аэропорту Шереметьево ребенка передали скорой медицинской помощи медицины катастроф, которая доставила его в Научно-исследовательский институт (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии. В ходе операции в НИИ мальчику ампутировали руку.

"Шансов на сохранение конечности при таких массивных поражениях мягких тканей, сосудов и нервов было очень мало", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как считают в минздраве Архангельской области, причиной ампутации стала госпитализация ребенка не в ту московскую больницу. По данным министерства, в больнице, куда привезли ребенка, не оказалось возможности экстренно оказать необходимую помощь без привлечения дополнительных ресурсов.

"В результате было упущено драгоценное время, и восстановить целостность сосудов конечности ребенка уже не представлялось возможным. (...) На сегодняшний день состояние ребенка тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мама находится рядом с сыном", - цитирует главу областного минздрава Александра Герштанского пресс-служба правительства региона.

Информированный источник добавил, что в отношении главного врача Архангельской областной больницы принято решение об увольнении. Коллектив больницы подготовил и направил в адрес губернатора Архангельской области открытое обращение с требованием об отмене решения об увольнении.