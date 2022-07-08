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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Клишас рассказал о предложении НАК вернуть в УК статью о вредительстве

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает заслуживающей серьезного обсуждения инициативу о возвращении уголовной ответственности за вредительство.

"В наш Комитет поступило письмо Национального Антикоррупционного Комитета с предложением вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве", - написал Клишас в своем телеграм-канале.

"Предложение как минимум заслуживает серьезного обсуждения", - считает он.

Сенатор привел соответствующее письмо Национального антикоррупционного комитета, в котором, в частности, говорится, что в сегодняшнем уголовном законодательстве России фактически отсутствует понятие вреда и трудноопределимого материального ущерба в отношении обороноспособности, национальной и экономической безопасности.

"Фактически должностные лица, ответственные за недобросовестное выполнение своих обязанностей, повлекшее снижение обороноспособности страны, негативное влияние на внутренние промышленные и финансовые рынки, срыв государственного заказа, и т.д. и т.п., не могут быть привлечены к ответственности в случае отсутствия прямого материального ущерба", - говорится в документе.

В письме также отмечается, что "лица, ответственные за выполнение конкретной задачи, не совершили хищения и служебных злоупотреблений, однако их управленческая позиция нанесла значительный вред обороноспособности страны".

"Соответственно вопрос о персональной уголовной ответственности напрашивается сам собой, но состав отсутствует. С учетом изложенного представляется целесообразным рассмотреть возможность возвращения в Уголовный кодекс РФ состава Вредительство, с изменением ее диспозиции с учетом современных реалий и законодательства РФ", - говорится в письме.

Клишас в этой связи отметил, что "когда смотришь на "успехи" наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть, это так".

Андрей Клишас
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