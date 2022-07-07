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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Проректор Таможенной академии арестован по делу о сбыте наркотиков

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье санкционировал арест проректора Российской таможенной академии (РТА) Залима Керефова, обвиняемого в незаконном сбыте 2 кг наркотиков, сообщила представитель подмосковного главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий в четверг журналистам.

Накануне она отмечала, что на причастность к преступлению проверяются "и другие сотрудники академии из руководящего звена, которым обвиняемый предоставлял наркотик для употребления".

По версии следствия, проректор приобрел два килограмма наркотического вещества, расфасовал его на мелкие порции и "осуществлял продажу через даркнет".

"К настоящему моменту уже обнаружено семь закладок с наркотиками, ссылки на которые найдены у обвиняемого в компьютерной технике", - сказала Врадий.

Керефов был задержан сотрудниками ФСБ 5 июля, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Российская таможенная академия Залим Керефов
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