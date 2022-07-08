Чиновница в Ухте получила условный срок за убитых собаками прохожих

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Замначальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ухты получила три года условно за халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух человек (ч.3 ст.293 УК), сообщили в управлении СК по республике Коми.

Следствие и суд установили, что чиновница отвечала за отлов безнадзорных животных. В 2019-2021 годах в управление ЖКХ поступали жалобы на нападения бродячих собак, однако подсудимая не принимала должных мер. Она подписывала акты выполненных работ по муниципальным контрактам на отлов собак, не удостоверившись в наличии документов, подтверждающих исполнение, отметили в СК. В результате ее халатности от нападений бродячих собак погибли две женщины и еще 45 пострадавшим потребовалась помощь врачей.

По искам пострадавших администрация Ухты выплатила более 2,4 млн рублей компенсаций, что причинило бюджету материальный ущерб в крупном размере. Кроме того, ненадлежащее исполнение обвиняемой своих должностных обязанностей повлекло не освоение средств бюджета (субвенции) МОГО "Ухта" на общую сумму более 4,2 млн рублей.