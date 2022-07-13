Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Музеи Крыма можно будет посетить бесплатно по субботам до сентября

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Бесплатное посещение будет организовано в музеях Крыма по субботам с середины июля по начало сентября в рамках акции "Крымская культурная суббота", сообщила в среду пресс-служба Минкультуры региона.

"Во всех республиканских музеях по субботам, начиная с 16 июля, и по 4 сентября текущего года, будет организовано бесплатное посещение для всех категорий посетителей вне зависимости от гражданства основных экспозиций учреждений и их структурных подразделений (за исключением коммерческих выставок), включая экскурсионное обслуживание", - приводятся в пресс-релизе слова министра культуры республики Татьяны Манежиной.

Акция направлена на популяризацию историко-культурного наследия Крыма и обеспечение свободного доступа крымчан и гостей региона к культурным ценностям полуострова. Она проводится в рамках выполнения указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

"В рамках дней открытых дверей, помимо свободного посещения музеев, дворцово-парковых ансамблей, популярных объектов показа, выставок и экспозиций, запланированы разноформатные мероприятия, в том числе культурно-образовательные проекты и концертные программы", - говорится в сообщении.

Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывшему вице-губернатору Томской области Гурдину предъявили обвинение в растрате

Задержан бывший замглавы МЧС РФ Андрей Гурович

Задержан бывший замглавы МЧС РФ Андрей Гурович

В Росавиации опровергли сообщения о перенесенной главой ведомства операции

Минпромторг отметил снижение производства фанеры в России из-за санкций

В Кремле неизвестно о наборе в Москве желающих участвовать в спецоперации

Производитель промгазов Air Products обдумывает передачу бизнеса в России

СК просит арестовать Яшина по обвинению в распространении фейков об армии

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 3 929 новых случаев COVID-19

СК предъявил Илье Яшину обвинение в распространении фейков о ВС РФ

СК предъявил Илье Яшину обвинение в распространении фейков о ВС РФ

Минпромторг заплатит до 6,6 млрд рублей за доработку двигателя для МС-21

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });