Музеи Крыма можно будет посетить бесплатно по субботам до сентября

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Бесплатное посещение будет организовано в музеях Крыма по субботам с середины июля по начало сентября в рамках акции "Крымская культурная суббота", сообщила в среду пресс-служба Минкультуры региона.

"Во всех республиканских музеях по субботам, начиная с 16 июля, и по 4 сентября текущего года, будет организовано бесплатное посещение для всех категорий посетителей вне зависимости от гражданства основных экспозиций учреждений и их структурных подразделений (за исключением коммерческих выставок), включая экскурсионное обслуживание", - приводятся в пресс-релизе слова министра культуры республики Татьяны Манежиной.

Акция направлена на популяризацию историко-культурного наследия Крыма и обеспечение свободного доступа крымчан и гостей региона к культурным ценностям полуострова. Она проводится в рамках выполнения указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

"В рамках дней открытых дверей, помимо свободного посещения музеев, дворцово-парковых ансамблей, популярных объектов показа, выставок и экспозиций, запланированы разноформатные мероприятия, в том числе культурно-образовательные проекты и концертные программы", - говорится в сообщении.