Для экс-директора "Открытой России" Пивоварова запросили пять лет колонии

Андрей Пивоваров в Первомайском суде Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель просит суд приговорить к пяти годам колонии общего режима бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" (признана нежелательной на территории РФ организацией) Андрея Пивоварова.

"В ходе прений сторон прокурор запросил для Пивоварова наказание в виде пяти лет лишения свободы", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Бадамшин в четверг.

Также прокурор просит запретить Пивоварову в течение 8 лет избираться в органы власти.

Уголовное дело в отношении Пивоварова было возбуждено в Краснодаре, ему предъявлено обвинение по статье 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации). Его обвиняют в руководстве деятельностью нежелательной организации, которое выразилось в виде размещения 30 постов на его публичной странице в соцсети.

Пивоваров был задержан в начале июня прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов вывели его из самолета в Санкт-Петербурге и доставили на Кубань. Пивоварову была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент на проспекте Чекистов в Краснодаре, на своей странице в соцсетях призвал поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Следствие полагает, что тем самым фигурант принял участие в деятельности нежелательной организации.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году. 26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). В Генпрокуратуре считают, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 "Открытая Россия" полностью прекратила деятельность.