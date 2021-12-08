Суд признал законным арест имущества оппозиционера Андрея Пивоварова

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Апелляционный суд подтвердил законость решение Октябрьского суда Краснодара, который в октябре наложил обеспечительный арест на имущество бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" (признана нежелательной в России) Андрея Пивоварова.

Об этом сообщил адвокат Пивоварова Сергей Бадамшин. Он напомнил, что арестована квартира Пивоварова в Петербурге, еще две доли в жилых помещениях и машина BMW.

В конце октября СК сообщил, что расследование дела Пивоварова завершено. Ему вменяют руководство иностранной НПО, признанной нежелательной (ст. 284.1 УК). По версии следствия, Пивоваров руководил этой организацией с декабря 2019 по май 2021 года и в этот период не раз публиковал "сведения агитационного характера в поддержку данной организации". В середине ноября суд продлил ему арест на полгода.

Уголовное дело было возбуждено в Краснодаре. Пивоварова задержали в июне 2021 года в Петербурге, сняв с международного рейса, и доставили в Краснодар, где он с тех пор находится под арестом.

По данным следствия, 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент на проспекте Чекистов в Краснодаре, на своей странице в фейсбуке призвал поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Следствие полагает, что тем самым фигурант принял участие в деятельности нежелательной организации.