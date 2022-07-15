Раскуплены почти все места в качественных гостиницах Крыма и Кубани до конца лета

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Курорты Крыма и Краснодарского края постепенно восстанавливают турпоток, однако 90% качественных гостиниц уже забронированы и туристам все сложнее найти себе место для отдыха, сообщили "Интерфаксу" туроператоры.

"Крым продается на уровне прошлого года, и это обещает хорошую загрузку июля-августа. В мае это было минус 55%, в июне - 40-45%. Туристы, которые заезжали в июне, приобретали путевки в мае на минимальных продажах. Соответственно, компенсировать потери мы не сможем, а вот хорошо заполнить ближайшие 40 дней вполне реально", - рассказал генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Как отметили в пресс-службе туроператора "Интурист", бронирования идут активно по всем черноморским курортам.

"Лидером, как и все прошлые годы, является Сочи, где нет проблем с транспортной доступностью. По Анапе, Геленджику и Туапсе падение к прошлому году не такое сильное и составляет всего 7% к показателям прошлого года. Из-за закрытия аэропорта больше всех пострадал Крым: общий спад бронирований составляет более 30%. На этом фоне отельеры республики предлагают низкие цены на размещение", - сообщили в компании.

По словам Ромашкина, по итогам летнего сезона Крым действительно не досчитается 30-40% путешественников, а вот Краснодарский край может выйти на прошлогодний уровень или даже чуть выше, несмотря на закрытие ряда аэропортов юга.

"На Кубани стал сказываться эффект прошлогодних отказов, когда с июля в отели региона могли заселяться туристы только с ПЦР-тестом, а с августа только с сертификатом вакцинации. Тогда многие путешественники не поехали. По нашим оценкам, аннуляции провели несколько миллионов туристов, их было больше, чем новых бронирований", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что турпоток на Кубань в августе прошлого года был едва ли не самым низким за всю историю наблюдений: гостиницы были загружены наполовину или на две трети.

"В этом году продажи той же Анапы с закрытым аэропортом идут лучше, чем год назад. То же самое с Сочи, но этот курорт еще и транспортом обеспечен. Поэтому я не исключаю, что даже Анапа сможет нарастить число туристов и выйти в плюс по итогам сезона. Во всяком случае, мы ожидаем, что турпоток в Краснодарский край будет на уровне летнего сезона прошлого года или даже чуть лучше", - добавил Ромашкин.

По словам туроператоров, загрузка качественных объектов размещения на курортах Крыма и Кубани стремится к 100%, а некоторые отели уже встали на "стопы".

"Сейчас у туристов почти нет выбора: 90% отелей недоступны для размещения. Бронируют то, что осталось. В целом спрос базируется на отелях 3*. Средний чек в зависимости от курорта составляет от 2,5 до 3,5 тыс. рублей в сутки в отеле 3* с двухразовым питанием", - рассказал Ромашкин.

В свою очередь, в "Интуристе" отметили, что самые востребованные гостиницы, санатории и пансионаты категорий 4* и 5* загружены полностью и уже прислали остановку продаж до конца сентября.

Сочи в этом году пользуется повышенным спросом, поэтому там мест практически нет. На ближайшие даты доля доступных для бронирования объектов не превышает 7% среди всех классифицированных и неклассифицированных гостиниц и гостевых домов.

"Поэтому на 25% по сравнению с прошлым годом вырос спрос на соседнюю республику Абхазия, заезды в которую происходят через пропускной пункт в Адлере. Здесь также уже многие гостиницы прислали остановки продаж, но места можно найти у туроператоров", - заключили в "Интуристе".