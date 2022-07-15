Перевозчик добавил вагоны на 9 тысяч мест к поездам в Крым

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва) объявила о начале продаж около 9 тысяч дополнительных мест на поезда с материковой части РФ (из Смоленска, Астрахани и Кисловодска) в Крым и обратно, сообщил ж/д перевозчик в своем телеграм-канале.

Так, три плацкартных вагона добавили в поезд 373/374 сообщением Смоленск-Симферополь отправлением из Симферополя 20, 26 июля, 1, 8, 14, 20, 26 августа, а также 1, 8, 14, 20 сентября, из Смоленска - 22, 28 июля, 4, 10, 16, 22, 28 августа, 4, 10, 16, 22 сентября.

Два плацкартных вагона добавили в поезд 395/396 Симферополь-Астрахань отправлением из столицы Крыма 21, 29 июля, 6, 14, 22, 30 августа, 7, 15, 23 сентября, 1 октября, из Астрахани - 24 июля, 1, 9, 17, 25 августа, 2, 10, 18, 26 сентября, 4 октября.

Два плацкартных вагона добавили в поезд 425/426 Симферополь-Кисловодск отправлением из Симферополя 18, 26 июля, 3, 11, 19, 27 августа, 4, 12, 20, 28 сентября, из Кисловодска - 20, 28 июля, 5, 13, 21, 29 августа, 6, 14, 22, 30 сентября.

Аэропорт "Симферополь" находится среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля. Туроператоры прогнозируют снижение потока отдыхающих в текущем сезоне из-за закрытого авиасообщения с регионом. В Крым, помимо поезда, можно добраться на автобусе и автомобиле.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.